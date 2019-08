Die Bergquelle am Fuße des 1002 Meter hohen Eibl in den nördlichen Kalkalpen ist schon seit rund 20 Jahren im Besitz von Niederösterreichs größtem Wasserversorger, der EVN Wasser. Denn die „Kalte Quelle“ ist optimal für Trinkwasserzwecke geeignet. „Das kalte Wasser dient als Vorsorge für die Trinkwasserversorgung künftiger Generationen und kann mit 100 bis 200 Litern pro Sekunde bis zu 100.000 Haushalte mit frischem Trinkwasser versorgen“, erzählt EVN Sprecher Stefan Zach.

Derzeit laufen die Vorbereitungsarbeiten, um die Quelle für die Wasserversorgung nutzbar zu machen.

90 Brunnenfelder und 99 Hochbehälter in ganz NÖ

Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat EVN Wasser eine Vielzahl an Quellen und Brunnenfeldern erschlossen. Durch den stetigen Ausbau des Wasserleitungssystems wurde ein weitläufiges Netz mit insgesamt über 2.700 Kilometern Länge geschaffen. Über Verbindungsleitungen kann das Trinkwasser dorthin gebracht werden, wo es benötigt wird.

„Wir können das Wasser in Gebiete liefern, in denen die Qualität oder die Menge der natürlichen Vorkommen derzeit nicht passt und sorgen damit für einen Ausgleich zwischen den Regionen. Außerdem können im Fall von Problemen einzelnen Quellen und Brunnenfeldern sofort außer Betrieb genommen und Kundinnen und Kunden mit Trinkwasser aus anderen Regionen beliefert werden“, so Zach.