Marktgemeinde Jedenspeigen: Partnerschaft mit EVN Wasser

Der Gemeinderat hat am 15. Dezember 2021 einstimmig die Übertragung beschlossen.

EVN Wasser liefert bereits seit dem Bestehen der öffentlichen Wasserleitung 1976 das Trinkwasser für die Gemeinde. Das Ortsnetz besteht aus 705 Hausanschlüssen, 2 Drucksteigerungsanlagen und rund 19.300 m Leitungen. EVN Wasser wird in den nächsten Jahren umfangreich in die Erhaltung und in den weiteren Ausbau des Ortsnetzes investieren.

Bürgermeister Alfred Kridlo: „Nach reiflicher Prüfung haben wir uns entschlossen, unser Wasserleitungsnetz an unseren langjährigen Wasserlieferanten und Partner EVN Wasser zu übertragen. Für die Erhaltung und Sanierung der Wasserleitung wären in der Zukunft hohe Ausgaben auf uns zugekommen, dies hätte zwangsläufig zu massiv höheren Tarifen geführt. Vor allem die in den nächsten Jahren stattfindende Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Jedenspeigen und die damit verbundenen Kosten der Wasserleitungssanierung war für uns ein wesentliches Argument für die Übertragung der Wasserleitungen. Wir haben mit der Übertragung des Wasserleitungsnetzes an EVN Wasser eine für die Bürger und für die Gemeinde günstige Lösung gefunden.”

EVN Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz: „Unser Angebot umfasst die Betreuung und zukünftige Sanierungen des Wasserleitungsnetzes. Aufgrund unserer rd. 60jährigen Erfahrung im Betrieb von Wasserversorgungsanlagen haben sich bereits 51 politische Gemeinden in Niederösterreich dazu entschlossen, mit uns eine Partnerschaft einzugehen. Wir bleiben auch weiterhin ein verlässlicher und kompetenter Partner der Gemeinde. Im Störungsfall gibt es für Strom, Gas und Wasser als Ansprechpartner das EVN Kundenzentrum in Deutsch-Wagram. Unsere Mitarbeiter sind 24 Stunden für unsere Kunden erreichbar.“

EVN Wasser

EVN Wasser ist als 100%-ige Tochtergesellschaft des Landesenergieversorgers EVN AG für den Bereich der Trinkwasserversorgung in Niederösterreich zuständig. Das Unternehmen ist der größte Wasserversorger Niederösterreichs.

Mit der Übertragung des Ortsnetzes Jedenspeigen haben bereits 51 niederösterreichische Gemeinden mit insgesamt 149 Ortschaften EVN Wasser ihr Vertrauen als Betreiber der Ortsnetze geschenkt. Als Haushaltskunden versorgt EVN Wasser damit bereits über 136.500 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Für insgesamt 615.000 Einwohnerinnen und Einwohner ist EVN Wasser der Trinkwasserlieferant in 799 teil- oder vollversorgten Ortschaften.