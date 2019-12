„Als erster Lebensmittelhändler im gesamten Mostviertel bieten wir unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit ihr Elektroauto an den von EVN errichteten Ladestationen aufzuladen, während sie ihren Einkauf erledigen“, freut sich INTERSPAR-Regionaldirektor Stefan Pockenauer. Je nach Bedarf gibt es Stecker mit unterschiedlicher Ladeleistung. Wenn es schnell gehen soll, stehen zwei Ladestationen mit bis zu 50 kW Leistung zur Verfügung. „Mit der 50kW-Schnelllade-Station, die wir hier installiert haben, ist es möglich innerhalb von 20 Minuten wieder 100 Kilometer Reichweite zu gewinnen“, so Klaus Stricker seitens EVN.

Bürgermeisterin Ursula Puchebner: „Durch die technologische Verschiebung von fossilen Antrieben hin zu elektrischen wird ein erheblicher Beitrag zur Energie- und CO 2 -Reduktion im Verkehrssektor geleistet. Eine flächendeckend Ladeinfrastruktur ist ein wesentlicher Schlüssel für den Erfolg und die Akzeptanz in der breiten Bevölkerung. Flächendeckend heißt aber auch über die Stadtgrenzen hinweg zu denken und sinnvolle gemeinschaftliche Projekte durchzuführen. In diesem Sinne möchte ich die gute Zusammenarbeit zwischen den Stadtwerken Amstetten und der EVN lobend hervorheben, die mit der Installation dieser Ladesäulen wieder einen kleinen Beitrag für die CO 2 Reduktion in Österreich geleistet haben“.

Genutzt werden kann der Schnelllader ganz einfach und bequem mit der EVN Strom-Tankkarte und EVN Autoladen-App.

EVN-Ladestationen bei INTERSPAR Amstetten im Detail:

2 x CCS bis 50 kW

2 x CHAdeMO 50 kW

3 x Typ2 22 kW

1 x Typ2 11kW