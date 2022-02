Polizeidiensthunde trainieren für den Ernstfall

In solchen Fällen ist die Polizei auf die Hilfe und den hochentwickelten Geruchssinn der Vierbeiner angewiesen. Für den Ernstfall braucht es natürlich auch die entsprechende Vorbereitung und regelmäßiges Training. Über eine ganz besondere Trainingseinheit freute sich kürzlich die Diensthundeinspektion Echsenbach. Diese hatten die Möglichkeit am Gelände des Netz NÖ Service Centers Waidhofen an der Thaya ihre Übungseinheiten abzuhalten. Der Zuständigkeitsbereich der Diensthundeinspektion Echsenbach umfasst das gesamte Waldviertel. Derzeit stehen 10 Polizistinnen und Polizisten gemeinsam mit ihren Diensthunden für Einsätze bereit.

Netz NÖ Service Center Leiter Walter Trachsler freut sich über den nicht alltäglichen Besuch: „Unsere vierbeinigen Freunde können ihre Spürnasen auf unserem Areal sehr gut trainieren. Wir stellen unseren Standort gerne zur Verfügung“.

Zu den Aufgabenstellungen gehören:

der überörtliche Sicherheitsdienst,

Diensthundestreifen und Diensthundeeinsätze,

die präventive und repressive Bekämpfung von gerichtlich strafbaren Handlungen,

Such-, Hilfs- und Rettungsaktionen,

die Einsatzunterstützung im Rahmen des Großen Sicherheits- und Ordnungsdienstes sowie

die Fortbildung und Erhaltung der Einsatzfähigkeit der Diensthunde.

Netz NÖ

Für den Transport und die Verteilung von Strom verfügt Netz NÖ in Niederösterreich über ein modernes Leitungsnetz mit einer Gesamtlänge von rund 53.100 km Mittel- und Niederspannungsleitungen und ca. 1.400 km 110 kV Leitungen. Netz NÖ versorgt damit im Stromnetz rund 830.000 Kundenanlagen