EVN erweitert Schnellladenetz im südlichen Niederösterreich

Auch wer längere Strecken mit dem E-Auto unterwegs ist, muss keine langen Ladezeiten auf sich nehmen. Die EVN betreibt das größte Ladenetz in Niederösterreich und investiert aufgrund der stark steigenden Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen in den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur. In Wiener Neustadt stehen bereits 50 Ladepunkte an 22 Ladestationen und 14 Standorten zur Verfügung.

Am neuen Standort, in Wiener Neustadt bei der Autobahnabfahrt Wr. Neustadt West, können bis zu sechs E-Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden. Die maximale Ladeleistung beträgt 150 kW. Somit wird eine Reichweite von 100 Kilometern innerhalb einer 10-minütigen Ladedauer ermöglicht. Wer nicht nur seinem Auto, sondern auch sich selbst, eine Pause genehmigen will, kann sich im bekannten „Reload 24“ eine Stärkung holen. Außerdem bietet sich die Möglichkeit, seinem Auto im nebenan gelegenen „WashPark Mandl“ einen frischen Glanz zu verleihen.

Der stetige Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Niederösterreich ist neben der Ladeinfrastruktur zu Hause ein wichtiger Baustein um elektro-mobil zu sein. E-Mobilität gilt als großer Hoffnungsträger für eine CO2 Reduktion im Verkehrsbereich. „E-Mobilität macht dann Sinn, wenn der dafür notwendige Strom aus erneuerbaren Energien stammt und ausreichend öffentliche Lademöglichkeiten zur Verfügung stehen. Dieser Standort bietet uns die Möglichkeit je nach Auslastung die Anzahl der Ladeplätze weiter auszubauen“, berichtet EVN Gemeindebetreuer Christian Reiter.

„Mit der Forcierung der E-Mobilität wird der Klima- und Energiefahrplan des Landes Niederösterreich schrittweise umgesetzt. Um die E-Mobilität zu stärken, bedarf es nicht nur einer Unterstützung beim Ankauf, sondern auch die Ladeinfrastruktur spielt eine entscheidende Rolle. Hier haben wir einen verlässlichen Partner mit der EVN, mit denen wir gemeinsam in eine nachhaltige Zukunft investieren,“ so der Abgeordnete zum NÖ Landtag und Stadtrat in Wiener Neustadt Franz Dinhobl.

Die Leistungen der EVN im Bereich E-Mobilität

• Schnell und einfach laden in ganz Österreich mit der EVN Strom-Tankkarte bzw. Autoladen App

• Kontinuierlicher Ausbau des Ladenetzes

• Verkauf von Wallboxen für Zuhause

• Optimierung des Energieverbrauchs mit dem Joulie-Optimierungsassistenten https://www.joulie.at/

• Errichtung und Betrieb von E-Ladestationen für Unternehmen und Gemeinden, auf Wunsch mit Anbindung an das österreichweite Ladestellennetz

• Energie- und Mobilitätsberatung für Unternehmen, Gemeinden und Privatkunden

Weitere Informationen über EVN Ladestationen und das öffentliche Laden finden Sie unter www.evn.at/Privatkunden/E-Mobilitat/E-Mobilitaet/Unterwegs-laden.aspx