Projektupdate liefert zusätzlichen Ökostrom .

Updates können zu erheblichen Leistungssteigerungen führen. Was wir aus dem Computerbereich kennen, gilt auch für das Windkraftprojekt „Schildberg“: 3 Windkraftanlagen sollen dort errichtet werden - zwei davon in Böheimkirchen, eines in St. Pölten. Seit Sommer 2017 liegen dafür alle Genehmigungen vor. Da aber die Fördertöpfe leer waren, stand das Projekt über zwei Jahre in der Warteschlange.