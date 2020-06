Um kabelplus noch stärker als regionalen Qualitätsanbieter zu positionieren präsentiert sich dieses Service Center nun in einem vollkommen neuen Outfit. Das Service Center ist die zentrale Anlaufstelle für kabelplus Kunden und bietet persönliche Beratung und individuelles Service rund um schnelles Breitbandinternet, hochauflösendes Kabelfernsehen und Telefonie.

„Das Service Center Schwechat präsentiert sich zu seinem 20jährigen Jubiläum in komplett neuem Look, und wir freuen uns sehr, unsere Kundinnen und Kunden zukünftig in dieser modernen Umgebung begrüßen und beraten zu dürfen. Wenn Sie unser Service Center besuchen, können Sie sicher sein, dass all Ihre Anliegen in Zusammenhang mit Fernsehen, Telefonie und Internet professionell von unseren Experten betreut werden.“, so Geschäftsführerin Signal GnbR Karin Wiltschek.

EVN / Nebuda

Kabelplus Geschäftsführer Wolfgang Schäffer betont: „Gemeinsam mit Signal GnbR sind wir nahe beim Kunden. Wir können für unsere Kundinnen und Kunden nicht nur unser gebündeltes Wissen und langjährige Erfahrung anbieten, sondern garantieren auch eine koordinierte Abwicklung – und damit ein attraktives Plus bei Komfort und Service. In Zeiten wie diesen, möchte ich die Gelegenheit nutzen und auch ein großes Danke an unsere Partnerfirma aussprechen. Wir freuen uns auf eine weiter erfolgreiche Zusammenarbeit“

kabelplus hat langjährige Beziehungen mit mittlerweile über 80 Partnerunternehmen in Niederösterreich und dem Burgenland aufgebaut. Dies gewährleistet, dass auch bei dringenden Anliegen rasch an Ort und Stelle geholfen werden kann und die Wertschöpfung in der Region bleibt.

Das Angebot des Service Centers auf einen Blick:

(Adresse des kabelplus Service Centers: Wiener Straße 3, 2320 Schwechat)