Kinder-Reporter hatten Spaß bei Recherche, vor und hinter der Kamera

Heute war der zweite Tag des Workshops "NÖN-Kindernachrichten" auf der „100 Jahre Niederösterreich“-Ferienwoche. Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren lernten im Wifi St.Pölten, was es heißt, als Journalistin oder Journalist zu arbeiten. Die 13 Kinder schlüpften in die Rolle von Fotografen, Interviewern und Reportern. „Ein unvergessliches Erlebnis, man lernt so viel dazu“, berichtet eine der Nachwuchs-Journalisten vor laufender Kamera.

Die motivierten Kinder wurden in drei Gruppen aufgeteilt und lernten den Umgang mit der Kamera, das Führen von Interviews und durften im Workshop mit Reinhard Mlnarik sogar selbst vor die Kamera treten. Die zweite Gruppe lernte von Fotograf Franz Gleiss, wie man das perfekte Selfie macht und knipste gleich einige Fotos.

Von NÖN-Redakteurin Lisa Röhrer erfuhren die Kinder, wie man recherchiert. Die Kinder holten Informationen zu einem Bauernhof-Brand ein, bei dem zehn Kühe gerettet wurden. „Wir haben sogar selbst den Feuerwehrkommandanten angerufen“, erzählt Clemens stolz. „Es war cool, dass wir alle zusammengearbeitet haben", sagt Paula am Ende des Workshops.