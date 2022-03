Feuerwehr-Podcast Folge 1: Waldbrand in Hirschwang

Begonnen als kleines Lagerfeuer, gemündet in einen der größten Feuerwehreinsätze, den Österreich jemals gesehen hat: Rund 8.000 Feuerwehrmänner und -frauen waren beim Jahrhundertwaldbrand in Hirschwang an der Rax im steilen Gelände zwei Wochen lang im Dauereinsatz. In dieser Folge bekommen wir vom niederösterreichischen Landesfeuerwehrkommandanten Didi Fahrafellner Einblicke aus erster Hand, die es so noch nicht zu hören gab. Wie lange dauert es, bis der Hubschrauber nach der Alarmierung abhebt? Wie wird internationale Unterstützung koordiniert? Und wer sorgt eigentlich dafür, dass alle Einsatzkräfte gut verpflegt sind?

Das hört ihr in der ersten Folge von Österreichs Feuerwehr-Podcast „Blaulichthelden“!