Feuerwehr-Podcast Folge 14: Feuerwehrjugend

Feuerwehr ist cool–sagen mehr als 26.000 Burschen und Mädls in ganz Österreich. Damit ist die Feuerwehrjugend eine der größten Jugendorganisation des Landes! Während Spiel, Spaß und Freundschaft im Vordergrund stehen, schöpft die Feuerwehr auch ihre nachhaltige, zukünftige Kraft aus der Jugendarbeit. Magdalena Draxler, Sachbearbeiterin für Feuerwehrjugend im Landesfeuerwehrkommando, und Richard Fuchs, Vorsitzender des Arbeitsausschusses Feuerwehrjugend, schaffen in Niederösterreich die Rahmenbedingungen dafür, dass Tausende Kinder und Jugendliche ihre Freizeit sowohl mit Freude als auch Sinnverbringen können. Im Podcast sprechen Sie über Bewerbe, Zeltlager und generationsübergreifende Kameradschaft. Außerdem kommen in dieser Folge besonders viele junge Stimmen zu Wort.