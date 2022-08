Feuerwehr-Podcast Folge 17: Waldbrandeinsatz in Frankreich

Als „Megafeuer“ und „Ungeheuer“ bezeichnete der französische Feuerwehrverband den Waldbrand in der bekannten Weinbauregion Bordeaux. Die Zahlen geben ihm Recht: Mehr als 8.000 Hektar Waldfläche sind abgebrannt. Um diesem massiven Brand Herr zu werden, suchten Frankreichs Feuerwehren um internationale Hilfe über das Notfallsystem der Europäischen Union an–und Österreich antwortete rasch. 80 Einsatzkräfte rückten per Charterflug und einer 30-stündigen Anfahrt ins Krisengebiet aus. Im Dienstrad löschten die Feuerwehrmänner Kronenfeuer, spürten Glutnester auf und sicherten „weiße“ Vegetationsabschnitte. In dieser Folge sprechen Josef Huber, Bezirksfeuerwehrkommandantin Neunkirchen und Einsatzleiter der niederösterreichischen Feuerwehren, sowie Andreas Herndler, Experte auf dem Gebiet Katastrophenschutz, über schweißtreibende Arbeit, Bürokratie und Kameradschaft im Zeltlager.