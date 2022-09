Feuerwehr-Podcast Folge 19: Sonderdienst Waldbrandbekämpfung

Immer öfters rücken unsere Feuerwehren zu Waldbränden aus–und nicht selten dauern diese Katastropheneinsätze wochenlang. In Österreich ist fast die Hälfte der Staatsfläche von Wäldern bedeckt. Um diesen Lebensraum zu schützen, entwickelt der neue Sonderdienst Waldbrandbekämpfung Strategien im Einsatz gegen die Flammen. Dabei zählen sowohl eigene Erfahrungswerte als auch wertvolles Know-how aus internationalen Kooperationen – etwa mit Feuerwehren aus Portugal. Hunderte Einsatzkräfte werden für die schweißtreibende Arbeit in brennenden Wäldern ausgebildet. Franz Spendlhofer ist Bezirksfeuerwehrkommandant in Scheibbs und Kommandant des Sonderdienstes Waldbrandbekämpfung in Niederösterreich. Gemeinsam mit Karl-Heinz Greiner, dem Bezirksfeuerwehrkommandant in Wiener Neustadt und Zugskommandanten im Sonderdienst, spricht er über Organisation, Taktik und spannendes Sonderequipment wie Waldbrandbekämpfungsfahrzeuge, Pick-ups und Quads