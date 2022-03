Feuerwehr-Podcast Folge 2: Einsatz unter Wasser: Feuerwehr-Tauchdienst

1.850 Stunden dauert die härteste aller Ausbildungen im Feuerwehrwesen! Wenn’s unter Wasser „brennt“, rücken die Feuerwehrtaucherinnen und -taucher aus und helfen dort, wo kein Tankwagen hinkommt. Oft ist im trüben, kalten Wasser nicht einmal die Hand vor Augen zu sehen. Dennoch leisten die Kameradinnen und Kameraden körperliche und mentale Schwerstarbeit – etwa, wenn es gilt, ertrunkene Personen oder Tatwaffen aufzuspüren und an die Oberfläche zu bringen. In dieser Folge erlauben uns Christian Pfeiffer und Richard Berger – beide Kommandomitglieder des Sonderdienstes Tauchdienst – ehrliche und überraschende Einblicke in das Einsatzleben abseits vom Schönwetter. Und: Wie sieht der lange, nasse Weg der dreijährigen Spezialausbildung eigentlich genau aus?

Das und noch viel mehr hört ihr in der zweiten Folge von Österreichs Feuerwehr-Podcast „Blaulichthelden“!