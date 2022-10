Feuerwehr-Podcast Folge 21: Die schnellsten Gruppen beim BFLB

Mehr als 350 der besten Feuerwehrgruppen mit über 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigten beim 13. Bundesfeuerwehrleistungsbewerb ihr Können. In dieser Folge spricht Anton Weiss, stellvertretender Bundesbewerbsleiter, über die „Staatsmeisterschaften der Feuerwehren“ und über die „Disziplinen“, die es zu bewältigen gilt. Etwa 30 Sekunden benötigen die schnellsten Bewerbsgruppen Österreichs, um eine funktionierende Löschleitung aufzubauen! Die Siegergruppe aus Hinterschiffl und die beste Damen-Bewerbsgruppe aus Julbach geben in dieser Folge spannende Einblicke in ihren Trainingsalltag. Strategie, Zeitlupenanalyse und Mentaltraining machen deutlich: Feuerwehrleistungsbewerbe sind Spitzensport!

