Feuerwehr-Podcast Folge 22: HISTORY: Jahrhunderthochwasser 2002

Das Jahr 2002 gilt heute, 20 Jahre später, immer noch als das „Katastrophenjahr“. Gleich mehrere Naturkatastrophen ereilten weite Teile Europas. In dieser Folge steht das „Jahrhunderthochwasser“ im Sommer 2002 im Fokus. Von Deutschland und Tschechien bis hin ins Salzkammergut und die Wachau hat es mancherorts so viel geregnet, wie es nur alle 100 Jahre passiert. Allein in Österreich waren neun Todesopfer sowie ein Sachschaden von rund drei Milliarden Euro zu beklagen. In dieser Folge sprechen Thomas Murth, damals Einsatzleiter in Spitz an der Donau, und Andreas Taller, Einsatzleiter im Gebiet Hadersdorf am Kamp, über ihre emotionalen Erlebnisse und Erinnerungen –von engen Gassen, die zu Wildwasserbächen werden, von Evakuierungen in abgeschnittenen Ortsteilen und überraschender Hilfe, mit der niemand gerechnet hat

