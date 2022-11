Feuerwehr-Podcast Folge 23:

Eigentlich war Susann Kropik schon immer ein begeisterter Feuerwehrfan. Doch selbst aktiv war sie lange nicht. Als Teamleiterin Personalwesen in einem großen Möbelhaus hat sie jetzt jedoch die Chance ihres Lebens ergriffen: Als die Kommandospitze der Betriebsfeuerwehr plötzlich unbesetzt war, hob Susann die Hand – und seitdem geht es für die frische Oberbrandinspektorin von null auf hundert! Innerhalb kürzester Zeit absolviert sie die wichtigsten Meilensteine der Feuerwehrausbildung und motiviert zahlreiche Kolleginnen und Kollegen zum Engagement in der Betriebsfeuerwehr. In dieser Folge spricht Susann Kropik über ihre neu ausgebildeten Atemschutzgeräteträger, über ihren zusätzlichen Beitritt in eine freiwillige Feuerwehr und darüber, warum sie keinen Fuhrpark und kein Einsatzfahrzeug hat.