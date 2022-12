Feuerwehr-Podcast Folge 24: Alternative Heizsysteme und Teelichtöfen

Explodierende Energiepreise und die Teuerungswelle lassen Menschen kreativ werden: In vielen Wohnungen werden alte Schwedenöfen und Kamine befeuert, die schon lange kein Rauchfangkehrer mehr inspiziert hat. Social Media motiviert sogar zu Heizungen der „Marke Eigenbau“ – etwa Teelichtöfen. Doch ob diese Öfen wirklich günstiger sind, berechnet in dieser Folge Tino Blondiau, Energieberater bei eNu. Gefährlicher sind sie jedoch mit Sicherheit. Thomas Docekal, Leiter der Ausbildung im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum Niederösterreich, spricht von entzündbaren Wachsdämpfen und Kohlenmonoxidvergiftungen. Außerdem zu Gast ist Matthias Vetiska, Feuerwehrmann und stellvertretender Landesinnungsmeister der Rauchfangkehrer. Er beschreibt, wann ein Ofen eigentlich „sicher“ ist, was bei einem Kaminbrand zu tun ist und welche Überraschungen er in seinem Berufsalltag schon erlebt hat.