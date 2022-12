Feuerwehr-Podcast Folge 25: Best of 2022

2022 war in jeder Hinsicht ein spannendes Jahr für das Feuerwehrwesen! Viele der Ereignisse sind Thema im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. In der letzten Episode des Jahres lassen wir die Highlights und die spannendsten Gespräche nochmals Revue passieren. Zu hören sind lustige, berührende, aber auch ermutigende Interviews –vom Auslandseinsatz in Frankreich, über die Gasexplosion im Chemiewerk bis hin zu den Herausforderungen einer frisch ernannten Feuerwehrkommandantin. Außerdem tauchen wir in die Gespräche der Feuerwehrtauchern, der Brandursachenermittlung und vielen mehr ein! Mit dabei ist natürlich auch ein Auszug aus dem History-Special zum Jahrhunderthochwasser 2002.