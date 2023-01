Feuerwehr-Podcast Folge 26: Katastrophenübung in Rumänien

Tagelange Regenschauer überschwemmen ein Gebiet, in dem hunderttausende Menschenleben. Es gibt zahlreiche Vermisste, Verletzte und auch Tote–so weit die Annahme der EU-Katastrophenübung ROMODEX in Rumänien. 500 Einsatzkräfte aus fünf Ländern rücken aus.„Hilfe“ kommt dabei auch aus Österreich: Salzburg entsendet sein HCP-Modul(Großpumpen) und Niederösterreich schickt sein FRB-Modul (Boote).Markus Unger,stellvertretender Bezirksfeuerwehrkommandant in Gänserndorf, war bei dieser ÜbungDeputy OperationsOfficer des FRB-Moduls. Zusammen mit Alexander Zsivkovits, Leiter derProjektgruppe Motorboote, spricht er über vielfältige Schadenslagen: So galt es, Giftfässer zubergen, Personenund Schafsherdenzu retten und eine fiktive Bombendrohung zu meistern.