Feuerwehr-Podcast Folge 3: Vom Airbus zur Feuerwehr

Was die Feuerwehr ausmacht, sind die Mitglieder und die Gemeinschaft. „Blaulichthelden“ stellt genau diese Menschen in den Mittelpunkt und zeigt, wer die Feuerwehrfrauen und -männer unterm Helm wirklich sind. Was machen die Freiwilligen eigentlich hauptberuflich? Adi Fuchs ist Linienpilot und hat erst spät den Weg vom Strahltriebwerk zum Strahlrohr gefunden. Als ein Tornado sein Haus erwischte, war er beeindruckt von der Professionalität der Einsatzkräfte. Nun ist er selbst mit Leib und Seele aktiv und sogar Kommandomitglied seiner Feuerwehr Kritzendorf. Im Brotjob hat er bereits weit über eine halbe Million Passagiere um die Welt geflogen. Sogar nach der Atomkatastrophe in Fukushima war er im Einsatz und hat Österreicherinnen und Österreicher nach Hause geholt.

Im Podcast erzählt der Feuerwehrmann seine spannende Geschichte!