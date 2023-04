Feuerwehr-Podcast Folge 33: Technik im Atemschutzeinsatz

Der schwere Atemschutzeinsatz gehört zu den spannendsten Feldern im Feuerwehrwesen! Besonders die Technik im Innenangriff lässt Feuerwehrherzen höher schlagen. In dieser Folge spricht Michael Karner, Applikationsspezialist bei Dräger Österreich, über die neuesten Entwicklungen der Branche. Als freiwilliger Feuerwehrmann weiß er selbst wie wertvoll eine freie Hand im Einsatz sein kann: „Der Trend geht somit ganz klar in Richtung hands-free. Also Atemschutzmasken mit integrierter Wärmebildkamera und eingebautem Kommunikationssystem“. Außerdem spricht er über Ergonomie der Geräte, Telemetrie und sogar Digitalisierung. Damit kann der Einsatzleiter seine Atemschutztrupps beispielsweise in Echtzeit orten sowie Luftreserven tracken. In dieser Episode blicken wir auch in dieVergangenheit und Zukunft: Welche Geräte könnten schon bald im Feuerwehrmuseum landen und welche Innovationen erleben wir in den nächsten Jahren?

