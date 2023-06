Feuerwehr-Podcast Folge 38: Robotik im Feuerwehreinsatz

Künstliche Intelligenz und Robotik schaffen völlig neue Möglichkeiten im Feuerwehrwesen. Einsatz- und Löschroboter dringen unter schwierigstem Terrain in Gefahrenbereiche vor, damit Feuerwehrmänner und -frauen es nicht tun müssen. Der Löschroboter „AirCore“ bringt etwa feinste Wasserpartikel in brennende Tiefgaragen ein. Gesteuert wird das robotisierte Einsatzfahrzeug aus sicherer Entfernung. Der taktische Einsatzroboter „Wolf“ schließt Gashähne, analysiert Schadstoffe und assistiert dem Atemschutztrupp. „Die Zukunft ist jetzt“, sagt Christian Reisl, Geschäftsführer von Magirus Lohr in dieser Folge. Robotik werde den Menschen jedoch nicht ersetzen, sondern stets unterstützen und mit zusätzlichen Sinnesorganen ergänzen. Darüber hinaus spricht Oliver Rasche, Geschäftsführer von Alpha Robotics, über das Zusammenspiel von Menschen, robotisierten Einsatzfahrzeugen und Drohnen innerhalb eines autarken Datennetzes.

