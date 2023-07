Feuerwehr-Podcast Folge 39: Einbruchalarm: Tatfahrzeug brennt in SCS

In den frühen Morgenstunden schlägt die Brandmeldeanlage in einem der größten Einkaufszentren Europas–der SCS–Alarm. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand weiß: Brandursache ist ein gestohlener PKW, der als Rammbock zum spektakulären Einbruchswerkzeug wurde. Um Spurendes Einbruchs zu verwischen, stecken die Täter das Fahrzeug in Brand. Die Feuerwehr, die Polizei, das Einsatzkommando Cobra und die schnelle Interventionsgruppe SIG rücken aus. In dieser Folge sprechen Robert Heindl, Kommandant der Betriebsfeuerwehr SCS, sowie Amang Hajo, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Vösendorf, über einen Löscheinsatz „bei dem die Hand vor Augen nicht zu sehen war“. Johann Baumschlager, Leiter im Referat Medien in der Landespolizeidirektion Niederösterreich, beschreibt das taktische Vorgehen der Sondereinsatzkräfte, die Alarmfahndung sowie den Schutz der Feuerwehr während des Löschangriffs.

