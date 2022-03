Blaulichthelden Feuerwehr-Podcast Folge 4: Was darf ich mit Blaulicht - und was nicht?

Lesezeit: 2 Min

Foto: blaulichthelden

Was darf ich mit Blaulicht – und was nicht? Im Podcast erzählt Landesfeuerwehrjurist Dr. Klaus Perl, was man mit Blaulicht eigentlich wirklich darf.