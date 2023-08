Feuerwehr-Podcast Folge 42: Kinderfeuerwehr

Die jüngsten Feuerwehrmitglieder sind– nicht wie viele denken, die Feuerwehrjugend, sondern–die Kinderfeuerwehr. In Niederösterreich können Kinder beispielsweise bereits mit acht Jahren Teil der Kinderfeuerwehr sein–also schon zwei Jahre vor der Feuerwehrjugend. Einerseits ist die Kinderfeuerwehr natürlich eine spannende, sinnvolle Freizeitbeschäftigung, bei der Spaß im Vordergrund steht. Andererseits kann die Begeisterung für das Freiwilligensystem nicht früh genug beginnen, denn in Österreich gibt es aktuell rund 125.000 Vereine.

Doch wie können Kinder den Umgang mit Gefahren und Feuerwehrequipment spielerisch erlernen? Wie gestaltet sich der Übertritt zur Feuerwehrjugend und in den Aktivdienst? Hat die Corona-Pandemie den Erfolg der Kinderfeuerwehr gebremst?

Darüber sprechen in dieser Folge Landesfeuerwehrrat ChristianE dlinger, Bezirksfeuerwehrkommandant in Bruck an der Leitha und „Gründer“ der ersten niederösterreichischen Kinderfeuerwehr in Hainburg an der Donau sowie LöschmeisterKerstin Hackl, Leiterin der Kinderfeuerwehr in Totzenbach, Bezirk St. Pölten-Land. Außerdemzu hören sind die jüngsten Podcast-Gäste Hanna und Elias–inklusiveLive-Kinderfeuerwehr-Übung

