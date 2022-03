Feuerwehr-Podcast Folge 5: Atemschutz für Einsatzkräfte

Rund 20 Kilogramm Ausrüstung tragen die Einsatzkräfte im Atemschutz am Körper, um sicher gegen die Flammen kämpfen zu können. Wie wirken sich die anspruchsvollen Löschangriffe physisch und mental auf die Feuerwehrmänner und -frauen aus? Wie trainieren Sie und wie halten sie das Equipment in Schuss? Als Offizier bei der Wiener Berufsfeuerwehr und Leiter des Arbeitsausschusses für Atemschutz und Schadstoff in Niederösterreich teilt Michael Bruckmüller seine Erfahrung und gibt spannende Einblicke in die „Königsdisziplin“ der Feuerwehr. Mario Glocker leitet die Zentrale Atemschutzwerkstatt in Tulln und prüft die heikle Ausrüstung im Detail. So stellt er sicher, dass sich die rund 40.000 niederösterreichischen Atemschutzgeräteträgerinnen und -träger auf jeden O-Ring verlassen können – bei jedem Atemzug.