Feuerwehr-Podcast Folge 6: Ukraine: Hilfskonvoi von & für Feuerwehren

Egal ob in der eigenen Gemeinde oder im Auslandseinsatz–auf die heimischen Feuerwehrenist stets Verlass!So findenÖsterreichs Feuerwehrmänner und-frauenauch Wege, umwertvolleUnterstützungfür ukrainische Feuerwehrendirekt ins Kriegsgebiet zu senden.HunderteFeuerwehren beteiligen sichdazuan Hilfskonvoisund liefernpersönlicheSchutzausrüstungsowieEinsatzequipment zu den Rüsthäusern der ukrainischen Kameraden.In dieser Folge geben Niederösterreichs stellvertretender Landesfeuerwehrkommandant,Martin Boyer, und Hauptbrandinspektor Christoph Firlinger Einblicke in den logistischenAblauf einer großangelegtenSpendenaktion auf EU-Ebene. Abschnittsbrandinspektor GünterRainerberichtet vom direkten Austausch mit dem Kiewer Feuerwehrkommandanten undseiner prompten Antwort in Form einesbundesländerübergreifenden Hilfskonvois. Diesebesondere Folge von Blaulichthelden zeigt deutlich: Das Engagement der Feuerwehrenkennt weder Ländergrenze noch Sprachbarrieren!

Das hört ihr in der sechsten Folge von Österreichs Feuerwehr-Podcast „Blaulichthelden“!