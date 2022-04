Feuerwehr-Podcast Folge 7: Artillerieübung verursacht Brandeinsatz

Brandeinsätze im militärischen Sperrgebiet werden nicht jeden Tag alarmiert. Dennoch zählen auch Löschangriffe unter schwierigem Terrain zu den Aufgaben der freiwilligen Feuerwehren. Am Truppenübungsplatz in Allentsteig, Bezirk Zwettl, kam es im Rahmen einer Schießübung mit einem Artilleriegeschütz zu einem Flurbrand. Aufgrund der dürren Vegetation konnte sich das Feuer trotz erster Löschmaßnahmen mit einem splittergeschützten Tanklöschfahrzeug rasch ausbreiten. Was folgte, war ein tagelanger Flächenbrand in einem Sperrgebiet voller Blindgänger. Mehr als 20 Feuerwehren, 250 Einsatzkräfte und sogar 20 Landwirte mit wassergefüllten Güllefässern rückten an, um den Flammen Herr zu werden. TÜPL-Kommandant Herbert Gaugusch und Unterabschnittskommandant Dietmar Kargl erzählen von gepanzerten Traktoren und einem Brandeinsatz unter schweren Bedingungen.

Das hört ihr in der siebte Folge von Österreichs Feuerwehr-Podcast „Blaulichthelden“!