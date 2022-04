Feuerwehr-Podcast Folge 8: Großbrand in Ennser Lebensmittelwerk

Ein spektakulärer Großeinsatz ereignete sich am 10. April 2022 in einem EnnserLebensmittelwerk. Ursprünglichdiente das Gebäude als Zuckerfabrik, nun wurden amGelände Fleischprodukte verarbeitet und Autos verkauft–definitiv ein Terrain, dasÜberraschungen für die Einsatzkräfte bereithält. Starke Rauch-und Hitzeentwicklung sowieeine Rauchgasdurchzündung forderten die Feuerwehrmänner und-frauen massiv. 19Feuerwehren–darunter freiwillige, Betriebs-und Berufsfeuerwehren–mit 51 Fahrzeugenund einem Großraumlüfter waren nötig, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen.Bezirksfeuerwehrkommandant Helmut Fördermayr und Feuerwehrkommandant AlfredStummer berichten in dieser Folge über einen besonders lehrreichen Einsatz.