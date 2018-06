„Der Schwerpunkt der Feuerwehrjugend liegt bei der feuerwehrfachlichen Ausbildung, jedoch werden immer wieder Aktivitäten durchgeführt, die den Zusammenhalt und die Teamfähigkeit stärken sollen“, sagt Vize-Kommandant Siegfried Warta.

Jugendarbeit ist der Kommandoführung wichtig. „Alle Aktivitäten sind so ausgerichtet, dass die Kinder für den Einstieg in den Aktivstand animiert und vorbereitet werden“, betont er. Gemeinsame Ausflüge wie eine Fahrt zum ORF oder in die Therme Lutzmannsburg fördern den Zusammenhalt. Die Übungen finden übrigens jeweils am Freitag von 17 bis 18 Uhr im Feuerwehrhaus statt.