„Wünsche Euch ein cooles Lager“: Jugendfeuerwehrmitglieder von Niederösterreich über Deutschland bis hin nach Polen nahmen am Donnerstagabend am Grillenbühel Aufstellung.

Gegen 21 Uhr eröffnete Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner das Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend, das größte Zeltlager Niederösterreichs, offiziell. „Ich wünsche Euch ein cooles Lager“, richtete sich Fahrafellner an die 5.529 Teilnehmer und lobte das „wunderschöne Panorama“ in St. Aegyd.

Bundesrat Karl Bader zeigte sich in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beeindruckt: „Gewaltig, was ich hier miterleben darf.“ Das Landeslager demonstriere die „Stärke des Feuerwehrwesens in Niederösterreich“, so Bader.

Fortgesetzt wird das Programm am Freitag und Samstag mit den Bewerben um das Jugendleistungsabzeichen in Bronze und Silber sowie dem Junior-Fire-Cup.