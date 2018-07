„Trotz schlechten Wetters am Freitag mit viel Gatsch und ausgelassener Disco am Abend macht Ihr heute einen sehr sauberen und fitten Eindruck“, erklärte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in Richtung der Kinder und Jugendlichen. Und: „Die Jugendfeuerwehren sind das beste Beispiel für gelungenes und engagiertes Ehrenamt in Niederösterreich“, so die Landesrätin.

Lob kam auch von Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner: „Die Bewerbe bestachen durch Fairness, Disziplin und Kameradschaft. Dies ist sehr erfreulich, zumal sie eine der größten Jugendveranstaltungen des Landes sind.“

Gesamtsieger 2018 wurde Behamberg, den Junior-Fire-Cup entschied die Jugendgruppe Zöbern-Königsberg-Schlag für sich.