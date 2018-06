Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Von 5. bis 8. Juli blickt die Feuerwehr nach St. Aegyd. Die Gemeinde ist Austragungsort des 46. Landestreffens der NÖ Feuerwehrjugend. Eine Premiere, die Richard Fuchs, den Kommandanten der veranstaltenden FF St. Aegyd Markt, besonders freut: „Ich bin stolz, dass die größte Veranstaltung im Jahr für die niederösterreichische Feuerwehrjugend erstmalig seit dem Bestehen im Bezirk Lilienfeld abgehalten wird.“

Bürgermeister Rudolf Pfeffer weiß um den Aufwand: „Die Organisation dieses Festes der Jugend ist für unsere freiwillige Feuerwehr eine riesige Herausforderung, die wir aber gemeinsam gerne annehmen“. Die FF darf tatsächlich auf breite Unterstützung zählen. „Rund 370 freiwillige Helfer aus allen Vereinen des Ortes werden im Einsatz stehen“, rechnet Fuchs vor. Die Organisatoren erwarten am Grillenbühel über 5.500 FF-Mitglieder – von der Feuerwehrjugend bis hin zum Betreuer.

Fachbereichsleiter vieler Feuerwehren und des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes nahmen mit Grundbesitzern, Helfern sowie Vertretern der Gemeinde und des Roten Kreuzes an der Abschlussbesprechung für das 46. Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend Anfang Juli in St. Aegyd teil. Dabei waren auch Vizebürgermeister Karl Oysmüller sowie Bezirkskommandant-Stellvertreter und Kommandant der FF St. Aegyd Markt, Richard Fuchs (1. Reihe,

1. und 2. v. l.), der Vorsitzende des Arbeitsausschusses der NÖ Feuerwehrjugend, Roman Thennemayer (1. Reihe, 5. v. l.), und Bezirkskommandant Anton Weiss (1. Reihe, 4. v. r.). | BFKDO Lilienfeld, Teis

Für die Großveranstaltung steht eine Fläche von 15 Hektar, die Bewerbsplätze, Zeltlager, Sport- und Spielflächen, Wege, Versorgungszelte, Parkplatz und anderes mehr umfasst, zur Verfügung. Ein Schwerpunkt sind die Bewerbe um das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen. „Aber auch ein breites Spektrum an Freizeitangeboten und das Erleben von Natur, die Förderung im kameradschaftlichen Umgang miteinander und das gemeinsame Kennenlernen stehen an diesen Tagen im Vordergrund“, verrät Fuchs. Man wolle den Jugendlichen – den Feuerwehrmitgliedern der Zukunft – „eine unvergessliche Zeit in St. Aegyd schenken“.

Offizieller Besuchstag wird übrigens der Samstag sein. Hier soll allen Gästen im Lagergelände und bei den Bewerben das breite Spektrum der Leistungen der FF-Jugend präsentiert werden.