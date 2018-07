Dort konnte Hausherr Bürgermeister Rudolf Pfeffer zahlreiche in- und ausländische Vertreter des Feuerwehrwesen sowie Vertreter aus der Politik, allen voran Landesfeuerwehrkurat Pater Stephan Holpfer, den Vizepräsidenten des Bundesfeuerwehrverbandes, Armin Blutsch, den Landesfeuerwehrkommandanten von NÖ, Dietmar Fahrafellner, Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Weiss sowie Bundesrat Karl Bader und Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller begrüßen.

Bürgermeister Pfeffer dankte in seiner Ansprache allen Personen, die das Feuerwehrjugendlandestreffen in St. Aegyd möglich gemacht hatten und stellte den Gästen seine Heimatgemeinde im niederösterreich-steirischen Grenzgebiet vor. Im Namen des NÖ Landesfeuerwehrkommandos sprach Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner im Besonderen dem Kommandanten der FF St. Aegyd Markt, Richard Fuchs Dank und Anerkennung für sein großes Engagement aus. „Es wurde hier etwas Gewaltiges geleistet und auf die Füße gestellt, welches für die Erwachsenenbildung und die Formung unserer Jugend wichtig ist. Hier hat eine ganze Region zusammengehalten. Man sieht die Kraft, welche die Feuerwehr NÖ hat, darauf können wir sehr stolz sein“, so Fahrafellner, der im Weitern, ebenso wie Fuchs, seinen Dank an alle am Jugendlager Beteiligten richtete. Anschließend nahmen die Herren gemeinsam mit dem Sachbearbeiter der Feuerwehrjugend, Roman Thennemayer Ehrungen verdienter Feuerwehrmitglieder, Unterstützer und Sponsoren vor. Ebenso wurden zahlreiche Gastgeschenke ausgetauscht. Mit der NÖ Landeshymne, musikalisch dargebracht von den St. Aegyder Jagdhornbläsern, wurde die Veranstaltung beendet.