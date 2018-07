Am Mittwochnachmittag hat die Anreise der Teilnehmer aus der Umgebung begonnen. Bis Donnerstag, 10 Uhr, soll der Rest der 5.500 FF-Mitglieder, davon 4.700 Kinder und 800 Betreuer, in St. Aegyd eintreffen. Ab 14 Uhr startet dann der erste Bewerb, jener um das Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen in Bronze und Silber, ehe um 20.45 Uhr mit der offiziellen Lagereröffnung der erste Höhepunkt wartet — alle 5.500 Kinder und Betreuer werden am Antreteplatz Aufstellung nehmen.

Fortgesetzt wird das Programm am Freitag und Samstag mit den Bewerben um das Jugendleistungsabzeichen in Bronze und Silber sowie dem Junior-Fire-Cup am Samstag um 16.45 Uhr.