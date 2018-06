Nach gut eineinhalb Jahren Vorbereitungszeit steht in der Gemeinde alles bereit für eines der größten Zeltlager Österreichs, das Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend, welches (die NÖN berichtete) von 5. bis 8. Juli am Grillenbühel über die Bühne geht.

In der Vorwoche präsentierte die FF St. Aegyd Markt nun einige weitere Eckdaten zur Veranstaltung. Die Anreise der Lagerteilnehmer erfolgt am 5. Juli zwischen 7 und 12 Uhr, wobei mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen im Ort gerechnet wird. Die Lagerteilnehmer werden von den Stauzonen Mitterbachsiedlung, Mittelweg, Holzverladeplatz Bahnhof und Holzverladestraße „Alte Landstraße und Geleise“ blockweise auf den Grillenbühel gelotst. Der Bewerbsplatz und das Betreuerzelt, welche sich im östlichen Teil des Lagers befinden, sind während der viertägigen Veranstaltung über den Wanderweg Nr. 5 auf den Grillenbühel frei zugänglich. „Von Donnerstag bis Samstag können Besucher bei den verschiedenen Bewerben um die Leistungsabzeichen des NÖ Feuerwehrnachwuchses zusehen und anfeuern. Highlight wird sicher am Samstag um 16.45 Uhr der Juniorfirecup sein, wo sich die besten Jugendgruppen Niederösterreichs im Parallelbewerb miteinander messen“, sagt FF-Kommandant Richard Fuchs.

Lagergelände für Privatpersonen nur samstags zugänglich

Das Lagergelände selbst ist während des Veranstaltungszeitraumes für Privatpersonen nur am Samstag von 9 bis 19 Uhr im Rahmen des Besuchertages zugänglich. Am Sonntag wird um 9 Uhr eine Feldmesse gefeiert, anschließend steht die Siegehrung am Programm. Danach beginnt die Heimreise der Lagerteilnehmer.

„Wir hoffen auf eine unfallfreie Veranstaltung, damit die rund 5.000 Gäste einen bleibenden Eindruck von unserem schönen Ort mit nach Hause nehmen“, heißt es seitens der FF St. Aegyd Markt, welche die St. Aegyder Bevölkerung am Freitag, 22. Juni, um 19 Uhr in ihrem Gerätehaus herzlich zu einem Infoabend bezüglich des Landestreffens einlädt.