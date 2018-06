Bereits seit mehr als 20 Jahren setzt die Feuerwehr Wiesenfeld auf die erfolgreiche Ausbildung ihres Nachwuchses im Jugendalter. Dadurch konnten in den letzten Jahren große Erfolge gefeiert werden, so begannen insgesamt 29 der 67 aktiven Mitglieder ihre Feuerwehrkarriere bei der Jugend. „Im gleichen Zeitraum sind lediglich 6 Quereinsteiger beigetreten, dies zeigt, wie wichtig eine funktionierende Jugend in jeder Wehr ist“, betont Jugendausbilder Stefan Steigenberger stolz.

Er übernimmt gemeinsam mit Thomas Mosbacher, Silvia Steigenberger, Stefanie Schneider sowie Marlene Friedl und Paul Birbaumer die Ausbildung der 12-köpfigen Gruppe. Im Vordergrund steht hierbei eine fachgerechte Ausbildung und Vorbereitung, dennoch darf der Spaßfaktor bei den wöchentlichen Treffen nicht zu kurz kommen. So wird den Kindern ein optimales Freizeitprogramm im wichtigen Zeichen des Ehrenamts geboten.