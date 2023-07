Absolventin Karin Rettenbacher: Zweimal auf die richtige Bank gesetzt

Beides hat mit Sicherheit, mit Zukunftsgarantie und mit Karriere zu tun. Beides erfolgreich absolviert. Wir reden dabei von der Hochschul-Bank und der Erste Bank/Sparkasse. Seit diesem Juli fungiert sie als Leiterin der Abteilung Marketing & PR bei der Wiener Neustädter Sparkasse.

Karin Rettenbacher studierte Wirtschaftsberatende Berufe, Spezialgebiete im Studium waren Marktkommunikation & Vertrieb, Personal- Management- & Organisationsberatung. „Seit meinem Studienabschluss im Jahr 2002 agiere ich mit ganzer Kraft und großem Engagement im Erste Bank Konzern und zwar in den Segmenten Kundenbetreuung und Marketing; zuerst in der Erste Bank selbst, seit 2010 bei der Wiener Neustädter Sparkasse. Und in der Abteilungsleitung folge ich dem vielseitigen Tausendsassa Toni Urban nach“, sagt die Absolventin.

Karin Rettenbacher folgt Toni Urban als Leiterin der Marketingabteilung bei der Wiener Neustädter Sparkasse Foto: Philipp Hacker-Walton

Und wer sie professionell, besonnen und trotzdem quirlig reden hört, weiß, dass sie diese spannende Aufgabe hervorragend meistern wird. Sie ist ein Vollprofi auch in puncto Körpersprache. Kein Wunder, hat sie die Inhalte der persönlichkeitsbildenden Fächer – wie Präsentationstechnik, Konflikttraining, Moderationstechnik förmlich aufgesaugt, wie sie im Gespräch erzählt.

Die erste Woche im Studium: „Wir hatten Kennenlerntage im Akademiepark mit unserer Gruppe. Ich hatte nach den paar Tagen das Gefühl, dass ich die Leute schon mein Leben lang kenne. Das war eine super Basis für den weiteren Studienverlauf – mit einigen davon bin ich bis heute eng befreundet“, so die Absolventin.

„Viele praxisbezogene Gruppenarbeiten und die Referenten aus der Wirtschaft schaffen eine innere Sicherheit, die richtige Hochschule und die richtige Studienwahl getroffen zu haben. Es war für mich eine fantastische Zeit. Sowohl privat als auch studientechnisch“, freut sich Karin Rettenbacher. Kein Wunder, ihr engster Freundeskreis besteht heute aus StudienkollegInnen – „selbst unsere Kinder sind beste Freunde; wir verbringen miteinander Urlaube, Silvester“, schwärmt sie.

Der Marketinglektor an der FH hat der jetzigen Marketingleiterin am Ende des 6. Semesters prophezeit, dass sie einmal in einer Bank arbeiten werde. Zu dem Zeitpunkt hat sie ihn noch belächelt, weil sie sicher war, als Personalberaterin Karriere zu machen. Rettenbacher: „Doch der Lektor war nicht nur ein weiser Lehrender und Menschenkenner, sondern anscheinend auch ,Seher' – schließlich hat er recht behalten, da ich seit Studienabschluss im Bankensektor tätig und dort sehr glücklich bin.“

Das klingt alles so makellos, war da nicht doch noch das eine oder andere für ein Studierendenleben typisches Ereignis? „Nun, nach den Abschlussprüfungen sind von rund 280 Absolventen 64 gemeinsam auf Sponsionsreise in einen Magic Life Club in die Türkei geflogen. Geflogen ist hier im wahrsten Sinne das richtige Wort, eine unvergessliche Woche, denn wir wären bereits nach der ersten Nacht fast aus dem Club geflogen“, schmunzelt sie gar nicht verlegen. Nach über 20 Jahren zurecht in die Kategorie Jugendsünde einzuordnen.

Eine Erfahrung möchte sie mit künftigen Studierenden noch teilen: „Der Studienalltag und die Prüfungen waren doch exakt vorgegeben, was das Studieren sehr erleichtert hat. Und die Breite und Tiefe in der Lehre waren hochprofessionell. So war ich auf die Herausforderungen des Berufslebens top vorbereitet“, schließt Karin Rettenbacher.