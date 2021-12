Apotheker-Präsident Dieter Schmid: „Sind nicht nur für Kranke da“

Gibt es in den Apotheken noch andere Themen als Corona?

Dieter Schmid: Wir sind nach wie vor an vorderster Front und haben das Problem, dass wir für viele Dinge verantwortlich gemacht werden, die gar nicht in unserem Bereich liegen. Wir wollen bestmöglich beraten und die Apotheken haben mit dem niederschwelligen Zugang einen besonderen Stellenwert. Wir sind oftmals die erste Anlaufstelle für Gesundheitsfragen aller Art.

Gibt es vermehrt Nachfragen nach dem Pferde-Entwurmungsmittel „Ivermectin“?

Schmid: Das halte ich überhaupt für den größten Unsinn, den es je gegeben hat. Das ist gleichzusetzen mit Donald Trumps Rat der Chlorlösung als Mundspülung. Im Burgenland bemerken wir das Problem aber nicht so.

Auch bei der Impfung sind die Gegner scheinbar die Lauteren. Verstehen Sie die Sorgen jener, die sich bis jetzt noch nicht haben impfen lassen?

Schmid: Ich verstehe manche Sorgen, es ist nur so, dass krause Verschwörungstheorien viel leichter transportiert werden als fundierte Wissenschaft, zum Teil befeuert durch Medien.

Wie kommen wir aus der Sache jetzt raus? Eine Ihrer Forderungen lautet ja, dass auch die Apotheken impfen sollen.

Schmid: In vielen anderen Ländern funktioniert das Impfen in Apotheken sehr gut. Und bei schweren Nebenwirkungen, etwa bei einem anaphylaktischen Schock, muss auch beim praktischen Arzt im Notfall die Rettung gerufen werden. Der Vorteil der Impfung in Apotheken – da kann man Menschen auch im Gespräch überzeugen. Die Österreicherinnen und Österreicher sind generell Impfmuffel. Bei Masern, Influenza oder Covid schaffen wir es nicht auf den europäischen Standard.

Woran liegt das? Geht es uns „zu gut“?

Schmid: Wenn nichts passiert, sagen die Leute, sie haben sich zehnmal gegen Influenza impfen lassen und sie nie gekriegt. Dass man sie nicht bekommen hat, weil man geimpft ist, das fällt einem nicht ein. Dann kommt noch vielleicht der grippale Infekt dazu. Dann muss ich den Unterschied erklären, denn bei einer richtigen Influenza glaubt man, man ist gegen einen Dampfhammer gerannt. Bei der Influenza kommen wir auf zehn bis zwölf Prozent Durchimpfungsrate, und zum Beispiel 2017/18 sind 2.800 Menschen an Influenza gestorben. Das geht einfach unter.

Muss man sich dann künftig einmal pro Jahr gegen Corona und Influenza impfen lassen?

Schmid: Die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit Covid weiterleben müssen, ist sehr groß. Wir werden hoffentlich Medikamente gegen die aktive Erkrankung finden. Aber das ist eine passive Geschichte, wir müssen ja aktiv werden. Wenn ich die Kinder einrechne, brauche ich im Jahr sechs bis sieben Millionen Impfungen. Das schafft das Ärztesystem nicht einmal ansatzweise, das schaffen wir jetzt mit Impfstraßen. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass man sich die weiter leistet. Das ist deshalb ein klassisches Thema, das in eine Apotheke gehört.

Wann wird man in der Apotheke das erste Covid-Medikament bekommen?

Schmid: Das steht in den Sternen, weil Viren schwer zu greifen sind. Und das ist der Grund, warum wir möglichst schnell eine hohe Durchimpfungsrate brauchen, denn gerade bei den nicht bemerkten Infektionen mutieren die Viren. Das ist wie bei der Kinderlähmung oder bei den Pocken, die man weggebracht hat – wenn man keinen Wirt mehr anbietet.

Man sieht vor jeder Apotheke Menschenschlangen. Womit haben Sie in der Branche derzeit am meisten zu kämpfen?

Schmid: Mit den PCR-Tests, die bieten die Apotheken flächendeckend an. Im Burgenland machen 37 von 44 mit. Das Problem ist, dass es für uns nicht kostendeckend ist, dass die Labors überfordert sind und trotzdem Punktlandungen erwartet werden. Momentan hat es sich ein wenig konsolidiert, aber die Systeme sind auf diesen Andrang nicht ausgelegt. Die Leute sind auch ungeduldig. Da hast du die, denen alles egal ist, und dann die, die am liebsten dreimal pro Tag testen wollen.

Es heißt auch immer, die Pharma-Industrie will nur Geld verdienen. Können Sie mit diesem Vorurteil aufräumen?

Schmid: Pharmafirmen wollen Geld verdienen, sie unterscheiden sich durch nichts von anderen Firmen. Aber man muss ihnen zugutehalten, dass sie oft mit irrsinnig viel Kapital in Vorleistung gehen, und dann wird nichts draus. Durch politischen und regulativen Druck kosten die Medikamente bei uns zugleich viel zu wenig. Wir haben das Glück, im großen deutschen Sprachraum zu sein, sonst würden sich manche Medikamente für die Industrie nicht rechnen.

Was wünschen Sie sich als Apothekerkammer-Präsident zu Weihnachten?

Schmid: Wir sollten uns wirklich Gedanken über realistische Preise machen. Beratung kostet Geld und die Finanzierung der öffentlichen Apotheken gehört völlig neu überdacht. Wir machen viele leere Kilometer und brauchen ein System, das die mit einrechnet. Wir zahlen auch alle Nachtdienste selbst. Man darf nicht vergessen: Apotheken sind nicht nur als Dienstgeber ein Faktor, sondern auch für die Infrastruktur am Land. Wir sind nicht nur für Kranke da, sondern auch für die Gesunden. Ich selbst bin ein Apotheker zum Angreifen: Trifft man mich im Kaffeehaus, darf man mich auch etwas fragen.