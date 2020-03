„Mit Henri.FM richten wir uns an Kinder und Jugendliche, um ihnen die Zeit zu Hause kurzweiliger zu gestalten. Wir helfen mit Tipps, Tricks und spannenden Themen zum Zeitvertreib“, erklärt Präsident Josef Schmoll, Rotes Kreuz Niederösterreich. „Aber auch für die Erwachsenen wird sicher viel spannender Content dabei sein. Unser Ziel ist es, an den Wochenende Abwechslung zu bieten.“

„Wir senden Samstag und Sonntag von 6-18 Uhr Programm, Musik gibt es 48 Stunden lang“, erklären Ulrike Hanka und Daniela Koller, Jugendrotkreuz. „Umgesetzt wird das Projekt vom Jugendrotkreuz gemeinsam mit dem Roten Kreuz Niederösterreich. Künstlerinnen und Künstler machen ebenso mit wie unsere eigenen Leute – da kann man nur noch sagen: reinhören, mitsingen, mitmachen – und natürlich: Musikwünsche abgeben!“ Kabarettist Pepi Hopf und das Pädagogische Kindertheater Team Sieberer sorgen dank ihres Engagements zusätzlich für ein spannendes und abwechslungsreiches Programm.

„Innerhalb kurzer Zeit haben wir einen kompletten Sendeplan für das Wochenende zusammengestellt. Damit können wir den ganzen Tag abwechslungsreiches Programm liefern“, meint auch Henri.FM Programmchef Paul Sihorsch, Rotes Kreuz. „Aufgrund unserer Erfahrung bei den Rotkreuz-Events war unser Studio innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit. Mit einem motivierten Team im Hintergrund und einfachen Mitteln kann gutes Programm gemacht werden – darauf freuen wir uns in den nächsten Wochen.“

Einfach henri.fm eingeben – und schon kann es losgehen! Versüßt wird das Programm mit Rezepten, Sport für zuhause gibt es ebenso wie viel Musik. Und ab 16:00 darf man sich auf zwei Folgen des Podcasts „Blaulichtflüssigkeit“ von Lucas Kundigraber und Marie Schulz mit Einblicken in den Rettungsdienst freuen.

Die Sendung ist übrigens Live! Am Samstag von 8-10 und am Sonntag von 8-11, sowie immer von 13 bis 15 Uhr gestalten jeweils Paul, Sandra und Natascha ihre Sendungen. Auf dem Instagram Account (henri.fm) kann man beim Programm auch via Social Media dabei sein. Ein Teil der Inhalte wie Geschichten, Rätsel, Bewegungseinheiten, Rezepte, Experimente, Fantasiereisen, uvm. können in der Woche darauf auf der Henri.FM Infoseite jederzeit nachgehört werden.

Zu Henri.FM

Henri.FM ist ein Projekt des Roten Kreuz Niederösterreich und ist ein Web-Radio, das normalerweise über Rotkreuz-bezogene Veranstaltungen und Aktivitäten berichtet – so zum Beispiel beim Jugendlager oder bei großen Übungen. Henri.FM wird vorwiegend von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen betrieben und ist für die Dauer der Sendung als Privatradio zu sehen. Im Rahmen der Corona-Situation wird das Radio vom Jugendrotkreuz betrieben.

SENDEZEIT

Henri.FM sendet ab sofort immer am Wochenende 48 Stunden Programm mit viel Musik und spannendem Content. Start ist Samstag um 00:00 Uhr, redaktionelle Inhalte gibt es immer ab 06.00 Uhr.