Werkzeug aus Baucontainern in Niederösterreich gestohlen: Festnahme

Der 47-Jährige soll mit bisher unbekannten Komplizen Werkzeug und zwei Firmenfahrzeuge gestohlen haben. Der Schaden beträgt laut Aussendung der Polizei von Freitag rund 96.000 Euro. Der Mann verweigerte die Aussage, er wurde diese Woche in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Der Mann soll am 4. und 5. Februar 2017 an 17 Einbruchsdiebstählen in Baucontainer in Tribuswinkel (Bezirk Baden) beteiligt gewesen sein. Zudem werden dem Polen drei weitere derartige Taten und der Diebstahl von zwei Firmen-Kfz von 1. bis 3. September 2017 in Pöchlarn (Bezirk Melk) zugeordnet. Außerdem soll er von 24. bis 27. April 2018 Einbrüche in vier Baucontainer in Bruck an der Leitha verübt haben. Erbeutet wurde Werkzeug wie Bohrmaschinen. Der 47-Jährige war durch das Landeskriminalamt Niederösterreich u.a. aufgrund von Tatortspuren ausgeforscht und wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls per Europäischem Haftbefehl gesucht worden.