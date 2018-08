"Business as usual" auf NÖ-Abschnitt .

Seit einer Woche gilt auf zwei Abschnitten der Westautobahn Tempo 140. Zum Pilotversuch in Niederösterreich zwischen Melk und Oed (Bezirk Amstetten) meinte Ferdinand Zuser, Leiter der Landesverkehrsabteilung, am Mittwoch: "business as usual". Es gebe verkehrsmäßig weiterhin keinerlei Auffälligkeiten.