Triathlon Christian Bruckner: Großen Test für WM bestanden

Lesezeit: 2 Min Raimund Bauer

Christian Bruckner erreichte den dritten Platz in seiner Altersklasse und tankte viel Selbstvertrauen für die Ironman-WM auf Hawaii. „Das Big Race auf Hawaii kann kommen“, sagte der 42-Jährige. Foto: privat

C hristian Bruckner nutzte den Ironman in Zell am See als Formtest für die WM in Hawaii. Auch die „twelve monkeyz“ sahen in Salzburg allesamt die Ziellinie.