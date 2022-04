St. Pölten tankt vor den Play-offs wichtiges Selbstvertrauen

Zwei Partien stehen noch bis zum Play-off-Start an. In der Platzierungsrunde gelang gegen die Bulls erst der zweite Sieg im achten Spiel, der aber umso bedeutsamer war. „Es war wichtig für den Kopf, dass wir wieder gewonnen haben“, schildert SKN-Head Coach Andreas Worenz. „Du kannst nicht neun Spiele verlieren und dann erwarten, dass du in den Play-offs gewinnst.“

Vor allem weil mit Oberwart und Gmunden noch zwei echte Kracher auf St. Pölten warten. Erst auf den letzten Metern entscheidet sich der Play-off-Gegner. „Dann schauen wir, gegen wen wir spielen. Wir nehmen, was wir kriegen“, will sich Worenz auf keine Rechenspiele einlassen. Derzeit wäre Graz der Gegner im Viertelfinale, Wien droht im Halbfinale. Einige würden dadurch den SKN auch gerne auf Rang sechs sehen. Der Dritte Oberwart ist aus dem verbliebenen Trio an Viertelfinalgegnern (Graz, Kapfenberg) wiederum aber sicher der schwerste Brocken.

Jedenfalls müssen bis dahin die beiden „Big men“ St. Pöltens, Ferguson und Mbemba, wieder topfit werden, was zuletzt nicht der Fall war. Und Alanen seine überragende Form (im Schnitt 32 Punkte in den letzten drei Spielen) bis in die entscheidende Saisonphase konservieren.