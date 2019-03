Stefan Hackl vom Racerholix-Team kehrte von einem weiteren Mountainbike-Abenteuerrennen aus Argentinien zurück. Am Fuße der Anden trat er zu Saisonbeginn beim Transcumbres gleich gewaltig in die Pedale. „Schon die erste von sechs Etappen hatte es mit einem 35 Kilometer langen Anstieg in sich“, berichtet der St. Pöltner.

Dank einer starken Leistung an diesem ersten entscheidenden Berg erreichte er gemeinsam mit der Spitzengruppe den höchsten Punkt. Während es im Tal noch sommerlich warm war, blies oben ein eisiger Wind und einsetzender Starkregen ließ die Fahrer an ihre Grenzen gehen.

„Als ich die schwarzen Wolken am Hochplateau aufziehen sah, wusste ich gleich, das wird noch ein harter Tag. Der Regen verwandelte die Pfade in kleine Bäche, aber ich blieb an der Spitzengruppe dran, verpasste erst zurück im Tal die entscheidende Attacke“, war er mit dem dritten Etappenrang in der AK 2 zufrieden. Der Grundstein zum angestrebten Podestplatz war gelegt.

„Nur meine mangelnde Streckenkenntnis hat mir am zweiten Tag den Etappensieg gekostet.“ Stefan Hackl ärgert, dass ihn ein Lokalmatador beim Zielsprint überrumpelt hat

Am zweiten Tag gab’s eine Überstellungsetappe „zum Körner sparen“. Trotzdem hielt sich Hackl stets in der Spitzengruppe auf. 20 Kilometer wurde wegen einer Tempoverschärfung die Topgruppe gesprengt. Mit fünf Mann setzte sich Hackl weiter von den Verfolgern ab. Am letzten Anstieg verschärfte er weiter das Tempo.

„Auf dieser Etappe hätte ich das Zeug zum Sieg gehabt! Der Argentinier Peti hatte bereits Probleme mein Hinterrad zu halten, aber er kannte die Streckenführung genau und konnte sich beim für mich überraschenden Zielsprint noch vorbeischieben“, ärgert sich Hackl.

Am dritten Tag schlug die Rauheit der Natur dann zu. Schneefall und starke Windböen am Gipfel ließen einen Start der Etappe nicht zu und so wurden die Fahrer mit dem Bus zum nächsten Etappenort transportiert. Für Hackl ungünstig, denn gerade auf diesem Streckenabschnitt hatte er sich Chancen ausgerechnet. „Der 25-km-Anstieg wäre mir sicher gut gelegen“, sieht Hackl aber ein, dass es bei diesem Wetter zu gefährlich gewesen wäre.

Auf der vierten Etappe schlug dann das Wetter ins andere Extrem um. Bei Temperaturen um 37 Grad mussten die Fahrer erneut an ihre Grenzen gehen. „Der Anstieg wollte einfach nicht enden, 70 Kilometer ging es bis auf wenige kurze Abfahrten bergauf“, war für Hackl die Spitzengruppe diesmal nicht zu halten. „Ich musste bei dieser Hitze mein eigenes Tempo gehen“, half ihm auch die Aufholjagd bei der letzten schnellen Abfahrt nicht mehr viel, Platz drei in der Etappe und auch gesamt waren einzementiert.

„Der vorletzte Tag startete mit einer 30 Kilometer langen Serpentinen-Odyssee bis auf 2700 Meter Seehöhe“, war Hackl erstaunt, dass er nun mit guten Beinen seine Verfolger auf Distanz halten konnte. Erst 20 Kilometer vor dem Ziel wurde er gestellt. „Das Thermometer zeigte 43 Grad, ich drohte zu überhitzen und als meine Verfolger die Lücke geschlossen hatte, fehlte mir die Power“, kämpfte Hackl sogar gegen die Aufgabe. „Schon lange war ich nicht mehr so froh ein Ziel zu sehen, wie bei dieser Gluthitze!“ Den dritten Platz konnte er aber weiter absichern, der Podestplatz stand vor der letzten Etappe praktisch fest. „Ich bin dann nur noch auf Sicherheit gefahren, wollte auf jeden Fall eine Panne vermeiden.“

Bis zur Etappenhälfte hielt er sich in der Spitzengruppe auf, erst die entscheidende Attacke ging er nicht mehr mit. „Von den Fahrern vorn, konnte mir keiner mehr Rang drei streitig machen! Und dieser Podestplatz bedeutet mir viel, denn das Rennen gehört definitiv zu den härtesten weltweit. Da ist es cool, mit einem Pokal heimzukehren!“

Viel Zeit zur Erholung bleibt Hackl jedoch nicht, denn das nächste Etappenrennen in Südafrika steht schon im Rennkalender. „Die Form sollte auch dort für einen vorderen Rang reichen“, ist er überzeugt.