In knapp eineinhalb Monaten soll in Weitra vor dem Rathaus zum bereits dritten Mal das Race Around Niederösterreich starten. Am Samstag trafen dort Organisator Christian Troll und Stephanie Fürstenberg, die Obfrau des Vereins „TUT KINDERN GUT“, zusammen. Der Anlass war ein freudiger, übergab Troll doch die Spende, die die RAN-Organisatoren an die Anmeldung zum Rennen geknüpft hatten.

Insgesamt 1.000 Euro kamen dabei zusammen

Mit den Spenden an „TUT KINDERN GUT“ können im Waldviertel wieder schwerkranke Kinder und deren Familien unterstützt werden. 100 Prozent der Spenden kommen den betroffenen Familien zugute. „Der Förderverein wurde vor 15 Jahren gegründet. Fatalerweise mussten wir im Vorjahr, aufgrund der nicht möglichen Benefizveranstaltungen durch die Corona-Pandemie, auf 90 Prozent der jährlichen Spendeneinnahmen verzichten. Wir bedanken uns ganz besonders herzlich beim Verein Race Around Niederösterreich und allen Spenderinnen und Spendern für die wunderbare Spendenaktion“, sagt Obfrau Stephanie Fürstenberg, die mit ihrem Team ehrenamtlich in enger Zusammenarbeit mit Primar Zdenek Jaros von der Abteilung Kinder- und Jugendheilkunde des Landesklinikum Waldviertel Zwettl den Verein leitet.

Unter allen Spendern wurde auch das Siegertrikot der Österreichischen Meisterschaft aus dem Vorjahr, das Christoph Strasser im Vorjahr in Weitra entgegennahm und vom sechsfachen Race-Across-America-Sieger zugleich zu Verfügung gestellt wurde, verlost. RAN-Teilnehmerin Gabi Schreiblehner durfte sich über das signierte Trikot freuen.

Gabi Scheiblehner gewann das unter Spendern verloste Siegertrikot von Christoph Strasser. privat



„Wir hoffen mit unserer Spendenaktion einigen Kindern und Familien helfen zu können und danken allen, die unserem Spendenaufruf gefolgt sind. Danke auch an Christoph Strasser, der dafür sein hart verdientes Trikot zur Verfügung gestellt hat!“, so das Veranstalterduo Georg Franschitz und Christian Troll.

Für die dritte RAN-Auflage am 7. und 8. Mai laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren und ein hochkarätiges Teilnehmerfeld hat sich bereits angesagt. Auch Strasser wird wieder dabei. Die finale Entscheidung über die Durchführung wird in den nächsten Wochen erfolgen. „Die Gespräche mit den Behörden laufen positiv“, betont Troll. Auch das Interesse der Sportler ist sehr groß. Mehr als 160 Teilnehmer haben sich angemeldet. „Das ist wieder um ein Drittel mehr als im Vorjahr, doppelt so viel wie bei der Premiere“, verdeutlicht Troll. „Wahnsinn, wie gut unser Konzept ankommt.“