Eggenburg startet völlig erneuert durch

Die abgelaufene Saison war bisher die erfolgreichste in der Geschichte des Eggenburger Frauenhandballs: Platz acht in der WHA, dazu der Einzug ins ÖHB Cup-Halbfinale. Dennoch kam‘s in der Vorbereitung zur kommenden Meisterschaft eine Reihe an Veränderungen.

Abgänge

Diesen Kurswechsel steuerte der Verein gleich nach der beendeten Saison an. Torfrau Adriana Medvedova wurde abgegeben, ebenso Nicol Nejedlikova. Sandra Majetic wechselte nach Traun und Marlene Kampelmühler-Rink in die Schweiz. Dazu gesellte sich noch ein überraschender Abschied. Die mehrfache österreichische Nationalteamspielerin Miriam Schaupp beendete im Alter von 23 Jahren ihre Karriere.

Zugänge

Diese Abgänge sollen einerseits durch Neuzugänge, andererseits aus den eigenen Reihen kompensiert werden. Als neue Torhüterin kam die mazedonische Teamspielerin Mateja Serafimova. Von Liga-Konkurrent Perchtoldsdorf konnten Viktoria Haunold (linker Flügel) sowie Larissa Schober (Mitte Aufbau) verpflichtet werden. Für den rechten Aufbau bediente sich Eggenburg in Tschechien: Von Slovan Praha dockte Natalie Svobodova an. „Mit zwei Spielerinnen für den rechten Flügel sind wir noch im Gespräch“, sagt Manager Thomas Ableidinger. Genauso gab‘s zuletzt intensivere Gespräche mit einer Kreisläuferin, da die etatmäßige Kreisläuferin Marina Schretzmeier die ersten Runden verletzungsbedingt ausfällt.

Im Trainerstab gab‘s indes keine Veränderungen. Tibor Csoka steht als Cheftrainer weiterhin dem Betreuerteam vor.

Saisonziele

Mit welchen Zielen die Eggenburgerinnen in die Saison starten? „Wir streben wieder einen Rang rund um Platz acht an“, sagt Ableidinger. Das Team hätte sich in den vergangenen Jahren in der WHA gefestigt. „Die Vorbereitung lief gut. Wir haben einige Spielerinnen, die aus dem eigenen Nachwuchs nachdrängen. Elena Fidesser hat einen Riesensprung gemacht, auch Lea-Sophie Resch“, sagt Ableidinger.

Auslosung

Kein Glück haben die Eggenburgerinnen hingegen mit der Auslosung. Startete man in der Vorsaison gleich gegen Top-Favorit Hypo NÖ, geht‘s diesmal mit einem Heimspiel (Samstag, 19 Uhr) gegen Vizemeister Atzgersdorf los. Danach folgt das Auswärtsspiel bei den ebenfalls runderneuerten Füchsen Trofaiach, die Ableidinger diesmal sehr stark einschätzt. „Atzgersdorf ist natürlich der Favorit – wir können aber eine gute Performance liefern“, freut sich Ableidinger auf den Start.

Nachwuchs

Der Nachwuchs soll auch in den kommenden Jahren bei Eggenburg eine große Rolle spielen: Acht weibliche Teams und fünf männliche Teams stellt der UHC ab der U9 bis in den Erwachsenenbereich. Neu bei den Frauen ist, dass in der kommenden Saison auch ein Team in der Landesliga gestelllt wird.