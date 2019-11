4 Urlaubstage = 9 freie Tage

Eine Städtereise nach New York kann vieles sein, aber bestimmt nicht langweilig! Die pulsierende Metropole an der Ostküste der USA begeistert mit vielen Sehenswürdigkeiten und tollen Vierteln wie Manhattan oder Brooklyn. New York gilt zu Recht als die Stadt, die niemals schläft. Hier gibt es wirklich für jeden Geschmack etwas Interessantes zu entdecken. Selbst wenn das bunte Treiben am Times Square etwas zu viel sein sollte, so bietet New York viele Viertel und Ecken, die etwas entspannter sind. Wer kennt sie nicht, die Filmszenen von verschneiten Häuserschluchten, vollen Bürgersteigen und prachtvollem Weihnachtsschmuck? Der Dezember ist wohl der magischste Monat in New York, denn jede Straßenecke ist wunderbar weihnachtlich dekoriert. Überall werden Weihnachtsmärkte aufgebaut und Ende November der riesengroße, leuchtende Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center aufgestellt, mitsamt Eröffnungszeremonie und Weihnachtsmusik. Der Besuch lässt sich wunderbar mit einer Runde Eislaufen auf der Rockefeller Center Eisbahn verbinden, auch wenn es teurer ist, als zum Beispiel im Central Park. Ein weiteres Event, welches zur Weihnachtstradition in New York gehört, ist das Radio City Christmas Spectacular. In der Radio City Music Hall performen über 140 Tänzer, verkleidet als Santa Claus, Elfen und Nussknackern und inszenieren ein sehr eindrucksvolles Weihnachts-Wonderland. All diese Weihnachtsfeeling pur versprühenden Spektakel können bereits um durchschnittlich ab einem Preis von 481 Euro bewundert und erlebt werden.