Mountainbiken in Niederösterreich

Insgesamt entstehen bis zum Sommer 600 neue Kilometer an Mountainbike und Mountainbike-Trekking Strecken in den beliebten Rad-Regionen im oberen und unteren Traisental sowie in der Wachau rund um den Jauerling.

Die neuen Strecken im Traisental wie beispielsweise die „Paraplui-Tour“, „Wasser zu Wein-Tour“, „Venusberg-Tour“ und „Venusberg-Tour Oschneida“ stehen seit dem Saisonstart am 15. April zur Verfügung. Sie führen über Feld- und Güterwege durch Weinberge, Wälder und Kellergassen und bieten neben tollen Weinen und Heurigen auch unerwartete Aussichtspunkte. Die beiden neuen Strecken in Hainfeld, die „Kirchenberg-Tour“ und „Landsthal-Tour“ führen asphaltfrei auf Forststraßen und Wegen zu den beliebten Hütten „Hainfelder Hütte“ und „Liasnböndlhütte“.

Auch das neue Mountainbike/Mountainbike-Trekking Netz in der Wachau rund um den Jauerling sollten sich Bikerinnen und Biker nicht entgehen lassen. Hier entsteht bis zum Sommer in neun Gemeinden zwischen Spitz und Emmersdorf ein Streckennetz, das ganz neue Möglichkeiten bietet, das Weltkulturerbe Wachau zu entdecken.

Vier neue, mehrtägige Langstrecken

Mit Beginn der Saison gibt es auch vier neue, mehrtägige Langstrecken im Bereich Mountainbike-Trekking. Von Wien West führt die ca. 140 km lange Tour auf drei Etappen mit zwei Übernachtungen nach Mariazell. Alternativ kann auch ab Klosterneuburg in vier Etappen mit drei Übernachtungen auf die ca. 180 km lange Strecke gestartet werden. Die ca. 150 km lange Strecke von St. Pölten nach Mariazell ist ebenfalls in vier Etappen mit drei Übernachtungen zu bewältigen. Besonders ambitionierte Bikerinnen und Biker starten von Krems weg auf ca. 200 km in fünf Etappen mit vier Übernachtungen.

Dem neuen Trend „Gravel“ folgend gibt es ab Mai 2022 gesamt zehn neue Gravel-Strecken zwischen 40 und 60 Kilometern in den Destinationen Wienerwald, Waldviertel, Mostviertel, Weinviertel und den Wiener Alpen in Niederösterreich. Sie werden mittels gpx Daten via Website und Apps als Gravel Strecken ausgewiesen und stehen ab Mai zum Download zur Verfügung.

Nähere Informationen zu den neuen Strecken und ab wann diese befahrbar sind findet ihr hier: www.niederoesterreich.at/mountainbike.

Die wichtigsten Biker-Fair-Play-Regeln im Wald

Es gibt einige wichtige Grundsätze für ein respektvolles Miteinander aller Waldbenutzerinnen und Waldbenutzer. Nur so können die Waldwege und Mountainbike-Strecken erhalten und nachhaltig gesichert werden: