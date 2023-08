Unterschiedliche Regelungen beim Parken im europäischen Ausland

Die Parkvorschriften sind selbst im Inland nicht immer ganz einfach, denn Städte bewirtschaften Stellflächen für den Individualverkehr unterschiedlich. Um den Überblick nicht zu verlieren, zeigt der ÖAMTC Routenplaner, wo sich in Österreich Kurzparkzonen, Parkplätze usw. befinden. Aber auch im europäischen Ausland sind die Parkregelungen nicht einheitlich und können schnell zu Verwirrung und Strafen führen. "Fürs Falschparken im Ausland fallen durchaus hohe Strafen an: In Spanien kann man mit bis zu 200 Euro gestraft werden, in Ungarn mit bis zu rund 260 Euro", erklärt die ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek. "Nicht nur Parken an unerlaubter Stelle, sondern auch ohne Ticket kann teuer werden. Daher: Unbedingt vor Ort informieren und bezahlte Parktickets auch nach der Reise noch als Beweis für die Zahlung aufbewahren."

In manchen Ländern werden bei rascher Bezahlung erhebliche Rabatte gewährt: So wird z. B. in Spanien bei Bezahlung der Strafe innerhalb von 20 Tagen nur der halbe Betrag fällig. In Italien ist ein Nachlass von 30 Prozent bei Begleichung binnen fünf Tagen möglich – wird die Strafe hingegen nicht binnen 60 Tagen bezahlt, verdoppelt sich der zu zahlende Betrag. Offene Strafen aus dem EU-Ausland können in Österreich zwangsweise eingetrieben werden.

Achtung Verwechslungsgefahr: keine einheitliche (Farb-)Regelung in Europa

Wo man für wie lange halten oder parken darf, wird oft mit farbigen Linien markiert. "In vielen Ländern sind gebührenpflichtige Zonen mit blauen Linien gekennzeichnet. Aber auch hier gibt es Verwechslungsgefahr, denn in der Schweiz sind diese Linien weiß und in der tschechischen Hauptstadt Prag violett (24 Stunden für Anrainer:innen) oder orange (zwei Stunden für alle)", weiß Polasek. Gelbe Markierungen bedeuten meist Halte- und/oder Parkverbot. Doch auch hier zahlt sich ein genauer Blick aus: In Großbritannien z. B. bedeutet eine doppelte gelbe Linie generelles Park- und Halteverbot, eine einfache gelbe Linie Park- und Halteverbot zu bestimmten Zeiten.

Die Zusammenfassung der ÖAMTC-Expertin zu Parkregelungen in Europa: